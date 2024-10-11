Житель Сочи сел на семь лет за развращение детей по видео. Об этом сообщили наши коллеги из «КП-Кубань».
Согласно опубликованной информации, 45-летнего жителя города Сочи признали виновным в совершении преступления против неприкосновенности несовершеннолетних. Суд установил, что весной прошлого года мужчина созванивался с двумя девочками по видеосвязи и показывал непристойные вещи. Позже его задержали правоохранители. В отношении него завели дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Его приговорили к семи годам колонии особого режима. Также он на протяжении пяти лет не сможет заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними.