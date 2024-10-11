В парке «Зарядье» открылась выставка молодых художников «ВЫПУСК'24»

В «Паркинг галерее» парка «Зарядье» открылась выставка «ВЫПУСК'24», на которой представлены дипломные работы выпускников московских творческих вузов 2024 года. Кураторская команда «Зарядья» и представители учебных заведений отобрали для экспозиции более 300 работ в самых разных жанрах: живопись, скульптура, фотография, иллюстрация, архитектура, театр, мода, анимация и компьютерная графика. Подробнее о выставке — в материале «Газеты.Ru».
Выставка «ВЫПУСК» проходит уже третий год, и с каждым разом число вузов-участников увеличивается. Для молодых художников, чьи работы представлены в экспозиции, — это важная веха в профессиональной жизни, для абитуриентов — возможность выбрать ориентиры для поступления, а для всех гостей — шанс раньше других познакомиться с теми, кто скоро будет определять визуальный стиль нашей жизни.
По словам министра Правительства Москвы, руководителя Департамента культуры Алексея Фурсина, в этом году в выставке принимает участие рекордное количество вузов.
«Первый “ВЫПУСК” собрал студентов из 14 учебных заведений, а в этом году к проекту присоединились представители 22 учреждений. Мы знакомимся с новым поколением художников, работы которых завтра будут радовать не только посетителей московских галерей, но и, уверен, ведущих музеев и галерей мира. Многие из наших участников уже сейчас создают самобытные и достойные произведения, которые получают признание ценителей», — сказал он.
Директор Парка «Зарядье» Иван Демидов поблагодарил руководителей вузов и напомнил, что слово «искусство» переводится как «опытность», — а значит, нынешняя выставка представляет выражение изобразительного опыта в том числе и педагогов.
«Выставка “ВЫПУСК” — это один из флагманских проектов “Зарядья”. Наша задача — показать очень разное молодое искусство, показать тех новых художников, которые, окончив вуз, выходят на большую сцену и совсем скоро появятся в галереях, музеях, будут оформлять спектакли и делать объекты для города. Мы показываем художников в очень широком, максимально широком смысле. На выставке есть живописцы, скульпторы, фэшн-дизайнеры, фотографы, гейм-дизайнеры, сценографы, иллюстраторы, художники кино», — заявила куратор выставки Ирина Осипова.
В свою очередь ректор МГАХИ им. Сурикова Анатолий Любавин отметил, что такая площадка дает возможность молодым художникам показать себя, увидеть свое развитие и почувствовать здоровую конкуренцию. Так, выпускница Суриковского института Анна Канфер в своей живописной серии, написанной в усадьбе Марфино, ищет художественный язык, который позволит связать прошлое с настоящим и будущим.
Ректор Академии Ильи Глазунова Иван Глазунов представил масштабные живописные полотна своих выпускниц Евгении Кульшенко «Сказка о царе Салтане» и Марии Гореловой «Жертва Данко».
«Это попытка диалога с Серебряным веком, работы выполнены в традициях модерна начала XX века», — прокомментировано Глазунов.
Выпускник Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина (направление «Технологии. Дизайн. Искусство») Давид Мелик-Агамирян представил костюм с использованием инновационных материалов, похожих на стекло.
«Большинство людей старается скрыть свое внутреннее состояние за своим костюмом, а моя идея — подчеркнуть, что при общении с человеком его видно насквозь», — объяснил автор.
Скульптор Регина Ле из РГХПУ им. Строганова создала работу под названием «Я. Не. Злюсь.». Клумба из фарфоровых цветов, часть из которых смята, символизирует последствия вербальной агрессии. Цель этой работы — заставить зрителя задуматься о взаимоотношениях с близкими.
Александра Мелешкова из Института современного искусства Иосифа Бакштейна представлена на выставке скульптурной композицией «Бессонница», сделанной из монтажной пены и папье-маше. Молодой художнице удалось изобразить непростое состояние героев скульптуры.
Ярослава Мурашко из ВГИКа — будущий художник кино и телевидения. Она создала проект по мотивам романа Орхана Памука «Черная книга».
Камила Башарова из МГИКа сделала серию фотографий «Со-бытие», посвященных ее малой родине — поселку Вербовский. Бытовые зарисовки и портреты жителей демонстрируют «со-бытие» соседей, живущих в поселке.
Марина Моторная из Школы-студии МХАТ разрабатывала технические решения для спектакля «Альцина» в постановке Цюрихского оперного театра. Целью проекта было объединить традиционные и современные методы в создании сценических декораций, исследуя, как новейшие технологии могут оптимизировать театральное производство, сохраняя его высокий художественный уровень.
Елена Сурова из Московской школы современного искусства (Universal University) создала объект «Венера». Сталь и капрон взаимодействуют, словно противоположности: одна защищает и ограничивает, другая подстраивается и стремится вырваться наружу. «Сила не в сопротивлении, а в искусстве балансировать, создавая пространство для нового понимания», — считает автор.
Выставка продлится до 8 декабря. Познакомиться с экспонатами и их авторами можно с помощью специального чат-бота.