В парке «Зарядье» открылась выставка молодых художников «ВЫПУСК'24»

«Первый “ВЫПУСК” собрал студентов из 14 учебных заведений, а в этом году к проекту присоединились представители 22 учреждений. Мы знакомимся с новым поколением художников, работы которых завтра будут радовать не только посетителей московских галерей, но и, уверен, ведущих музеев и галерей мира. Многие из наших участников уже сейчас создают самобытные и достойные произведения, которые получают признание ценителей», — сказал он.