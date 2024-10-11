Лукашенко изменил закон о пенсионном обеспечении военнослужащих в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Закона Республики Беларусь “О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований”, сообщили в пресс-службе президента.
Сообщается, что документ принят для сохранения уровня и порядка пенсионного обеспечения военнослужащих и сотрудников госорганов, обеспечивающих нацбезопасность, после выхода Беларуси из соответствующих международных договоров.
Поясняется, что «законом определены единые условия и порядок пенсионного обеспечения в случаях оформления выезда для постоянного проживания за пределами Беларуси или прибытия для этого в нашу страну».
Так, предусмотрено продолжение выплаты пенсий военным пенсионерам государств — участников международных договоров и членам их семей, пенсии которым в Беларуси назначены в период действия этих договоров.
Военным пенсионерам, ранее уволенным с военной службы (службы) в Советском Союзе или в Беларуси, предоставляется право на назначение пенсии и продолжение им выплат при выезде для постоянного проживания за пределы республики.
Также законом вводятся допкатегории граждан, которым выплачиваются пенсии за шесть месяцев вперед с дальнейшим прекращением ее выплаты.
К слову, вот что принесет белорусам последний год пенсионной реформы в 2025: страховой стаж увеличится до 20 лет, справки о зарплате понадобятся за 31 год.
Еще мы писали, что президент высадил лес на малой родине: «Начинайте, а я за вами!».
Также Лукашенко сказал мобилизовать белорусов для разбора буреломов: «Я же сказал: мобилизуйте».
Прочитайте также, что белорусские археологи доказали, что возраст Минска старше не менее чем на 70 лет: «Город зародился в 990-е годы».