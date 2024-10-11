Власти Ингушетии назвали провокацией призывы брить чеченцев за слова Кадырова

«Надо срочно собраться всем братьям и показать кадыровцам, что нельзя нас оскорблять. Для этого сегодня после обеденного намаза встречаемся на ФАД “Кавказ”, где создадим группы из братьев, будем останавливать машины с номерами 95-го региона и будем брить», — говорится в нем.