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В Ростовской области без вести пропал пожилой мужчина

В Волгодонском районе разыскивают пропавшего пенсионера
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области без вести пропал 87-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Согласно опубликованной информации, Александр Лукьянов вышел из дома 10 октября. С того дня информации о его местонахождении нет. Пенсионер проживает в хуторе Рябичев Волгодонского района. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию.

На протяжении суток поисковики прочесывают все близлежащие районы. Рост пропавшего — около 150 сантиметров. У него худощавое телосложение, темные с проседью волосы. Он был одет в черный свитер и темные брюки.