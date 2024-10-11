В Ростовской области без вести пропал пожилой мужчина

Согласно опубликованной информации, Александр Лукьянов вышел из дома 10 октября. С того дня информации о его местонахождении нет. Пенсионер проживает в хуторе Рябичев Волгодонского района. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию.