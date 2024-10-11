Большая часть запасов цинка попала на Землю вместе с примитивными астероидами

Это говорит в пользу того, что остальные 90% цинка и других летучих веществ попали на Землю вместе с примитивными астероидами-хондритами с окраин Солнечной системы, чьи недра никогда не подвергались действию высоких температур, способных растопить их материю и вызвать улетучивание воды и легких элементов в открытый космос. Это указывает на то, что эти небесные тела сыграли критически важную роль в обеспечении нашей планеты ее первичными запасами воды и других летучих веществ, необходимых для зарождения жизни, подытожили эксперты.