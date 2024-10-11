Большая часть запасов цинка попала на Землю вместе с примитивными астероидами

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Планетологи выяснили, что более половины запасов цинка и других летучих элементов, а также значительная часть изначальных земных запасов воды, попали на нашу планету вместе с материей примитивных астероидов с окраин Солнечной системы, чьи недра не были переплавлены в процессе их формирования. Об этом сообщила пресс-служба британского Кембриджского университета.
«Дистанция между планетой и звездой определяет, может ли на ее поверхности существовать жидкая вода, что важно для зарождения жизни. Проведенные нами расчеты показывают, что “правильное” положение планеты не является гарантией того, что на ее поверхности будут присутствовать все необходимые для ее появления летучие вещества, в том числе и сама вода», — сказала научный сотрудник Кембриджского университета Рейсса Мартинс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Эксперты пришли к такому выводу при изучении того, как много различных изотопов цинка присутствует в различных земных горных породах, а также в материи большого числа астероидов, упавших на Землю и найденных геологами на территории Антарктиды, Африки, Азербайджана, Австралии, Эстонии и других стран мира. Исследователи предположили, что доля разных изотопов этого металла может сильно различаться для астероидов из разных регионов Солнечной системы, что позволяет определить происхождение земных запасов цинка.
Руководствуясь этой идеей, специалисты измерили доли пяти разновидностей атомов этого металла — цинка-64, цинка-66, цинка-67, цинка-68, цинка-70 — в земных горных породах и в образцах изученных метеоритов, часть из которых является фрагментами околоземных астероидов, тогда как другие были порождены небесными телами с окраин Солнечной системы. Последующее сравнение подтвердило, что доли как легких, так и тяжелых изотопов цинка существенно различаются для разных типов астероидов и метеоритов.
Опираясь на результаты этих замеров, просчитали различные сценарии образования Земли и других планет земной группы с участием небесных тел из разных регионов Солнечной системы. Расчеты показали, что если планета на 70% состоит из протопланетных небесных тел, сформировавшихся в окрестностях Земли и переживших воздействие тепла, то ее запасы цинка и других летучих элементов должны были быть на порядок ниже реально присутствующих в недрах планеты.
Это говорит в пользу того, что остальные 90% цинка и других летучих веществ попали на Землю вместе с примитивными астероидами-хондритами с окраин Солнечной системы, чьи недра никогда не подвергались действию высоких температур, способных растопить их материю и вызвать улетучивание воды и легких элементов в открытый космос. Это указывает на то, что эти небесные тела сыграли критически важную роль в обеспечении нашей планеты ее первичными запасами воды и других летучих веществ, необходимых для зарождения жизни, подытожили эксперты.