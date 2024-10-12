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В Уфе стартовала Неделя Мустая Карима

С 14 по 20 октября на радио «Ашкадар» проходит неделя Мустая Карима. Творческий коллектив начал знаменательное событие с возложения цветов к могиле народного поэта.

Источник: Башинформ

В золотом фонде радио много уникальных записей разных лет, связанных с именем Мустая Карима. Ежедневно в эфире будут звучать стихи и прозаические произведения в исполнении автора и известных артистов, песни на слова народного поэта, радиопостановки разных лет, а также передачи с участием Мустафы Сафича и подготовленные его памяти, сообщили Башинформу на радио «Ашкадар».

Выпуски передачи «Наш мир» в прямом эфире также будут посвящены жизни и творчеству народного поэта. Будут подготовлены репортажи из мероприятий, проходящих в Уфе в преддверии юбилея.