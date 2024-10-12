В Уфе стартовала Неделя Мустая Карима

В золотом фонде радио много уникальных записей разных лет, связанных с именем Мустая Карима. Ежедневно в эфире будут звучать стихи и прозаические произведения в исполнении автора и известных артистов, песни на слова народного поэта, радиопостановки разных лет, а также передачи с участием Мустафы Сафича и подготовленные его памяти, сообщили Башинформу на радио «Ашкадар».