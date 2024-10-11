Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о производстве самолета «Освей»

Президент Беларуси Александр Лукашенко ратифицировал белорусско-российское соглашение о производстве самолета «Освей», сообщили в пресс-службе президента.
Александр Лукашенко подписал закон, который ратифицирует межправительственное соглашение Беларуси и России о разработке и организации серийного производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета «Освей».
Сообщается, что это инвестиционный проект по разработке 19-местного самолета и организации его серийного производства на базе ОАО «558 Авиационный ремонтный завод».
Этот проект реализуется в рамках программы по сотрудничеству стран в области авиастроения.
Соглашение было подписано 15 апреля 2024 года. Известно, что оно определяет основные вопросы организации, финансирования и реализации инвестпроекта, уполномоченные органы, права на результаты интеллектуальной деятельности, а также объем заказов на производство фюзеляжей и самолетов, размещаемых российской стороной в ОАО «558 Авиационный ремонтный завод».
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