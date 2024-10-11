Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о производстве самолета «Освей»

Соглашение было подписано 15 апреля 2024 года. Известно, что оно определяет основные вопросы организации, финансирования и реализации инвестпроекта, уполномоченные органы, права на результаты интеллектуальной деятельности, а также объем заказов на производство фюзеляжей и самолетов, размещаемых российской стороной в ОАО «558 Авиационный ремонтный завод».