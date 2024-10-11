Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чечне предложили проблемную молодежь отправить на СВО

Глава Чечни предложил отправить нарушителей общественного порядка в зону спецоперации
Источник: Комсомольская правда

В Чечне предложили проблемную молодежь отправить на СВО. Об этом сообщили наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».

Рамзан Кадыров предложил способ, как справиться с проблемной молодежью. Он отметил, что в республике большая часть молодых людей заняты учебой, саморазвитием и приносят пользу всему обществу. Однако есть и те, кто нарушает общественный порядок.

— Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество, — прокомментировал Рамзан Кадыров.

Так, поступило предложение сформировать из нарушителей полк в 2500 человек. Контролировать этот вопрос будут в Госдуме РФ.