В Чечне предложили проблемную молодежь отправить на СВО. Об этом сообщили наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».
Рамзан Кадыров предложил способ, как справиться с проблемной молодежью. Он отметил, что в республике большая часть молодых людей заняты учебой, саморазвитием и приносят пользу всему обществу. Однако есть и те, кто нарушает общественный порядок.
— Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество, — прокомментировал Рамзан Кадыров.
Так, поступило предложение сформировать из нарушителей полк в 2500 человек. Контролировать этот вопрос будут в Госдуме РФ.