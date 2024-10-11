«Вот так с утра проснешься, а тебя за ночь в международный розыск объявили. В Интерполе существует специальная статья, по которой политическое преследование не является поводом для того, чтобы человека объявляли в розыск Интерпола. Там есть законы, и они соблюдаются. Так что с этой неразберихой мы пока тут разберемся, а пока пойду еще посплю», — сказала Лазарева в своем Telegram-канале.