Жительница Крыма сбросила почти 30 килограмм в 18 лет

В Крыму девушка смогла за три месяца похудеть на 30 килограмм. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.
С самого детства крымчанка страдала лишним весом. Она терпела издевки одноклассников, а парни не обращали на нее внимания. Девушка постепенно замкнулась в себе. Когда стрелка весов показала 85 килограммов, то она приняла решение худеть. Главным поводом для похудения стали новые отношения.
Девушка скорректировала свое питание и активно начала заниматься спортом. Сейчас вес девушки 55 килограмм. Она буквально расцвела на глазах. Девушка продолжает следить за питанием и продолжает посещать тренировки.