Жительница Крыма сбросила почти 30 килограмм в 18 лет

С самого детства крымчанка страдала лишним весом. Она терпела издевки одноклассников, а парни не обращали на нее внимания. Девушка постепенно замкнулась в себе. Когда стрелка весов показала 85 килограммов, то она приняла решение худеть. Главным поводом для похудения стали новые отношения.