Олбани
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алматы вырастут тарифы на электроэнергию

В Алматы с 15 октября вырастут тарифы на электроэнергию. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщила руководитель департамента по регулированию естественных монополий Асель Буденеева, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: pixabay.com

«Предельные цены на снабжение электрической энергией “Алматыэнергосбыт” с 15 октября изменят в сторону увеличения. Тариф для населения составит 27,59 тенге с увеличением на 8%. Для юридических лиц 30,08 тенге, также на 8% рост идёт. И для бюджетных организаций на уровне 30,47 тенге со снижением на 7%».

сообщила она.

Вместе с тем, для физических лиц будут действовать дифференцированные тарифы в зависимости от объёма потребления:

первый уровень — 25,06 тенге за кВт/ч,

второй — 33,11 тенге,

третий — 41,39 тенге.

По словам руководителя департамента, на рост цен повлияли изменение цены на производство и передачу электроэнергии, изменение инвестиционной составляющей, а также изменение среднемесячной номинальной заработной платы работников отрасли.

«Помимо этого, увеличиваются объемы ремонтных работ. Данная мера повысит надежность и стабильность функционирования электрических сетей города, приведет к снижению аварийных ситуаций и нормативных технических потерь».

разъяснила Асель Буденеева.
ЖКХ