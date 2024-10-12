В Алматы вырастут тарифы на электроэнергию

«Предельные цены на снабжение электрической энергией “Алматыэнергосбыт” с 15 октября изменят в сторону увеличения. Тариф для населения составит 27,59 тенге с увеличением на 8%. Для юридических лиц 30,08 тенге, также на 8% рост идёт. И для бюджетных организаций на уровне 30,47 тенге со снижением на 7%».
Вместе с тем, для физических лиц будут действовать дифференцированные тарифы в зависимости от объёма потребления:
первый уровень — 25,06 тенге за кВт/ч,
второй — 33,11 тенге,
третий — 41,39 тенге.
По словам руководителя департамента, на рост цен повлияли изменение цены на производство и передачу электроэнергии, изменение инвестиционной составляющей, а также изменение среднемесячной номинальной заработной платы работников отрасли.
«Помимо этого, увеличиваются объемы ремонтных работ. Данная мера повысит надежность и стабильность функционирования электрических сетей города, приведет к снижению аварийных ситуаций и нормативных технических потерь».