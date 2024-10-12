В Алматы вырастут тарифы на электроэнергию

«Предельные цены на снабжение электрической энергией “Алматыэнергосбыт” с 15 октября изменят в сторону увеличения. Тариф для населения составит 27,59 тенге с увеличением на 8%. Для юридических лиц 30,08 тенге, также на 8% рост идёт. И для бюджетных организаций на уровне 30,47 тенге со снижением на 7%».