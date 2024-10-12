Что можно и нельзя делать в Феофанов день 12 октября на день охотника

Православная церковь 12 октября вспоминает святого Феофана Милостивого. В народе принято отмечать Феофанов день. Также в указанную дату празднуют день охотника. Все дело в том, что 12 октября охотились на зайца.
Не следует отказывать в помощи, оказывать милостыню. Запрещено обижаться. Считается, что это может спровоцировать болезнь, от которой сложно будет избавиться. Не рекомендуется рассказывать о своих планах, так как они могут не осуществиться. А женщинам нельзя брать в руки иголки, чтобы не исколоть пальцы. Предки верили, что такие ранки будут заживать на протяжении долгого времени.
По традиции, было принято чествовать охотников, которые к 12 октября старались добыть к столу зайца. Из него готовили блюда, которыми угощали нуждающихся. Также в указанный день пекли так называемые «милостливые» булочки из белой муки и посыпали их маком.
Согласно приметам, звездное небо указывает на сухую осень. В том случае, если в вечернее и ночное время появился туман, то это говорило, что заморозков не будет. Грибы в лесу предупреждали про затяжную осень.
Тем временем синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси 12 октября.
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