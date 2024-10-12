Что можно и нельзя делать в Феофанов день 12 октября на день охотника

Не следует отказывать в помощи, оказывать милостыню. Запрещено обижаться. Считается, что это может спровоцировать болезнь, от которой сложно будет избавиться. Не рекомендуется рассказывать о своих планах, так как они могут не осуществиться. А женщинам нельзя брать в руки иголки, чтобы не исколоть пальцы. Предки верили, что такие ранки будут заживать на протяжении долгого времени.