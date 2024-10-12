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В советском фильме «Теща» можно увидеть Минск 1970-х: как одевались минчане и как выглядели улицы белорусской столицы

Минск 1970-х показан в советском фильме «Теща» - как выглядели минчане и улицы
Источник: Комсомольская правда

50 лет назад, в 1974 году, в СССР состоялась премьера комедии «Теща», которая была снята на киностудии «Беларусьфильм».

По сюжету фильма Клавдия Ивановна (актриса Татьяна Карпова) пытается устроить личную жизнь своей дочери Наташи (Галина Федотова) в соответствии со своими представлениями о счастье. А у дочки любовь с простым шофером Сашей (Александр Вдовин). Но, чтобы не вытворяла Клавдия Ивановна, любовь восторжествует и дело закончится свадьбой.

Любовь победила все интриги. Фото: кадр фильма «Теща».

Режиссеру Сергею Сплошнову и автору сценария Владимиру Фиганову досталось от критиков за «несмешные шутки» и «посредственный сюжет».

Свадьба во Дворце бракосочетаний. Фото: кадр фильма «Теща».

Но, спустя десятилетия многие зрители «Тещи», выросшие в СССР, далеки от обсуждений кино как художественного произведения. Они, глядя на кадры фильма, ностальгируют по безвозвратно ушедшим временам.

У Академии наук. Фото: кадр фильма «Теща».

Вспоминают, как дружили с соседями, как ходили друг к другу в гости, как одевались и где жили… В общем, смотрят на это кино, как на встречу с добрым другом детства.

Знакомый многим интерьер советской квартиры. Фото: кадр фильма «Теща».

А минчанам, учитывая, что фильм в основном снимали в столице Беларуси, интересно посмотреть на город и людей 1970-х.

Героиня фильма едет в машине по Площади Победы. Фото: кадр фильма «Теща».

Кстати, здесь можно посмотреть на стильных и красивых минчан из фильма 1967-го: короткие платья, бикини, зауженные брюки.

Вид на Дом под шпилем. Фото: кадр фильма «Теща».

Конечно, многие дома и улицы узнаваемы, но при этом что-то изменилось, а что-то кануло в Лету.

Вид на Ленинский проспект. Фото: кадр фильма «Теща».

Ну, вот, например, на кадрах фильма видно знаменитое кафе «Весна», что располагалось на Ленинском проспекте.

Знаменитое кафе «Весна». Фото: кадр фильма «Теща».

В фильме снялись знаменитые белорусские актеры Павел Кармунин, Стефания Станюта, Павел Молчанов… А еще узнаваемый по многим советским комедиям Роман Филиппов.

Разговор по-соседски на лестничной площадке. Фото: кадр фильма «Теща».

Так что, если кому-то хочется окунуться в 1970-е, то небольшой часовой фильм в этом поможет.

Ну какая квартира в 1970-х без серванта с посудой?! Фото: кадр фильма «Теща».

Ранее мы рассказывали, как Беларусь спасла звезд «Бриллиантовой руки»: известный фразой «Будете у нас на Колыме» актер попал в Минск из-за любви, а Шеф играл в Бобруйске и Гродно после Беломорканала.

А еще прочитайте о драмах жизни и ударах судьбы звезды фильма «Девчата» Люсьены Овчинниковой, которая работала в Минске продавцом духов.