В советском фильме «Теща» можно увидеть Минск 1970-х: как одевались минчане и как выглядели улицы белорусской столицы

50 лет назад, в 1974 году, в СССР состоялась премьера комедии «Теща», которая была снята на киностудии «Беларусьфильм».
По сюжету фильма Клавдия Ивановна (актриса Татьяна Карпова) пытается устроить личную жизнь своей дочери Наташи (Галина Федотова) в соответствии со своими представлениями о счастье. А у дочки любовь с простым шофером Сашей (Александр Вдовин). Но, чтобы не вытворяла Клавдия Ивановна, любовь восторжествует и дело закончится свадьбой.
Режиссеру Сергею Сплошнову и автору сценария Владимиру Фиганову досталось от критиков за «несмешные шутки» и «посредственный сюжет».
Но, спустя десятилетия многие зрители «Тещи», выросшие в СССР, далеки от обсуждений кино как художественного произведения. Они, глядя на кадры фильма, ностальгируют по безвозвратно ушедшим временам.
Вспоминают, как дружили с соседями, как ходили друг к другу в гости, как одевались и где жили… В общем, смотрят на это кино, как на встречу с добрым другом детства.
А минчанам, учитывая, что фильм в основном снимали в столице Беларуси, интересно посмотреть на город и людей 1970-х.
Кстати, здесь можно посмотреть на стильных и красивых минчан из фильма 1967-го: короткие платья, бикини, зауженные брюки.
Конечно, многие дома и улицы узнаваемы, но при этом что-то изменилось, а что-то кануло в Лету.
Ну, вот, например, на кадрах фильма видно знаменитое кафе «Весна», что располагалось на Ленинском проспекте.
В фильме снялись знаменитые белорусские актеры Павел Кармунин, Стефания Станюта, Павел Молчанов… А еще узнаваемый по многим советским комедиям Роман Филиппов.
Так что, если кому-то хочется окунуться в 1970-е, то небольшой часовой фильм в этом поможет.
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