«Иначе мы оставляем в человеке часть себя!» Белорусская певица Алена Ланская сказала, как не разрушить себя в отношениях

Певица, заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская рассказала поклонникам о том, как не допустить разрушения себя в отношениях. В последнее время Алена делится с фолловерами не только рабочими буднями или видеоотчетами о концертах-выступлениях, но и собственными мыслями и суждениями о жизни (тут про одно из правил, которое певица сделала для себя обязательным). Вот и недавно певица разместила у себя на странице в соцсети тотально прекрасное фото. Вот это.