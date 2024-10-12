«Иначе мы оставляем в человеке часть себя!» Белорусская певица Алена Ланская сказала, как не разрушить себя в отношениях

Певица, заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская рассказала поклонникам о том, как не допустить разрушения себя в отношениях. В последнее время Алена делится с фолловерами не только рабочими буднями или видеоотчетами о концертах-выступлениях, но и собственными мыслями и суждениями о жизни (тут про одно из правил, которое певица сделала для себя обязательным). Вот и недавно певица разместила у себя на странице в соцсети тотально прекрасное фото. Вот это.
Под чувственным снимком — текст.
«Чтобы не терять себя… Помогая или давая советы, мы не должны испытывать никаких эмоций, оставаясь совершенно нейтральными, наше сердце должно быть совершенно спокойным в момент воздействия, чтобы не причинить вреда ни себе, ни человеку. Иначе мы оставляем в человеке часть себя и своей энергии, чем можем навредить. Или перетащить из его мира часть энергии, зачастую не самое приятное и разрушить свое», — написала Алена Ланская.
Что и говорить, интересная позиция певицы, фолловерам, кажется, есть над чем подумать.
В комментариях, к слову, не было никаких советов: поклонники-поклонницы в массе своей соглашаются с Аленой Ланской, а еще очень хвалят фотографию этой публикации — она собрала немало восторженных комплиментарных слов.
Ранее мы писали о том, что синоптики предупредили белорусов: уже очень скоро в республике резко похолодает (тут про это).