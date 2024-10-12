Камера, мотор, экшен: как Пореченков охотился за Кологривым

Преступные махинации, эпичные боевые сцены и погони с перестрелками — Никита Кологривый и Михаил Пореченков вместе играют в будущей криминальной комедии «Беги». В центре сюжета вор-домушник, который случайно становится свидетелем убийства и мишенью для того, кто совершил расправу. Кажется страшно, а на самом деле смешно. Съемки стартовали 11 октября и сразу со сцены с главными звездами фильма. На площадке побывали корреспонденты «Известий».
Утро пятницы. Михаил Пореченков и Никита Кологривый — оба с ног до головы испачканные краской — скандалят, сидя в полицейском участке. Словом, добегались.
— Че уставился? — агрессивно нападает Кологривый.
Это первая не по хронологии, а в календаре съемочного процесса сцена будущего фильма «Беги». Старт картине дал режиссер Роман Артемьев. У него в портфолио анимационный хит «Кощей. Похититель невест» и короткометражки «По грибы» и «Спаситель».
— Мы начали сегодня очень бодро, задорно! Я надеюсь, что мы будем продолжать в таком же темпе. Я желаю нам удачи! С Богом! — сказал он и по киношной традиции разбил на удачу тарелку.
Звезда сериалов «Комбинация», «Слово пацана» и фильма «По щучьему велению» Никита Кологривый в предстоящей картине — 33-летний вор-медвежатник Саша. Герою нужно успеть на утренник к сыну — от этого зависит будущее его брака, который парень отчаянно пытается спасти. Но планы и вообще жизнь молодого человека оказываются под угрозой. Во время очередной воровской вылазки он сам становится очевидцем преступления: 55-летний хозяин дома Чернов, куда проник парень, чтобы выкрасть из сейфа секретные документы, убил жену и теперь начинает охоту на сбежавшего свидетеля расправы.
— Саша — авантюрист. На самом деле добряк, наивный человек, но с грешком, — объясняет Никита Кологривый. — Думаю, что зрителям очень понравится образ — это такой «наш парень», социальный герой. Он из глубинки, мечтает реализоваться в жизни, хочет какого-то успеха. Ему предстоит сделать сложный выбор — семья или реализация. Я думаю, что это будет круто!
Саше придется скрываться от следующего по стопам Чернова в ночном лесу, электричке, на дискотеке в сельской школе и на заводе по производству краски, пока он не встретится с преследователем лицом к лицу. Эта криминальная история с погонями, драками, перестрелками, с одной стороны, полна драмы. Однако создатели всё же называют «Беги» и комедией.
— Этот фильм прежде всего про взаимопонимание. Про возможность найти общий язык разным поколениям, разным людям, — объясняет Михаил Пореченков, который исполнил роль Чернова.
Всё действие укладывается в каких-то 24 часа и приводит погоню к неожиданным поворотам, а история двух героев, детали которой пока держатся в секрете, постепенно обрастает новыми красками.
— Что мне открылось? Во-первых, два талантливых артиста разных возрастов. Здесь для меня было важно, чтобы был психологизм на уровне взаимоотношений отца и сына. Они очень четко, мне кажется, находят эту грань, потому что это не просто скетч, где один бежит за другим. На самом деле, это многослойная история с очень хорошей аркой для двоих актеров, поэтому, наверное, они и согласились. Потому что есть что играть, — рассказал «Известиям» режиссер Роман Артемьев.
«Беги» — совместный проект кинокомпании «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START), онлайн-кинотеатра START, Продюсерского центра Дмитрия Клепацкого, телеканала РЕН ТВ, генеральный директор которого, Владимир Тюлин, выступил одним из продюсеров.
— Это настоящее мужское кино с лучшими актерами нашей страны. Вообще РЕН ТВ специализируется на мужском кино, а сейчас такого, к сожалению, довольно мало. Поэтому мы считаем важным, чтобы было разнообразие жанра, чтобы снимали кино, которое было бы приятно смотреть не только мужчинам, но и женщинам, которые смогут посмотреть на очень красивых мужчин в кадре, — сказала продюсер Наталья Козак.
Куда Сашу и Чернова приведут криминальные разборки, зрители узнают уже скоро — прокат фильма запланирован на весну 2025 года.