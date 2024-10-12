Камера, мотор, экшен: как Пореченков охотился за Кологривым

— Что мне открылось? Во-первых, два талантливых артиста разных возрастов. Здесь для меня было важно, чтобы был психологизм на уровне взаимоотношений отца и сына. Они очень четко, мне кажется, находят эту грань, потому что это не просто скетч, где один бежит за другим. На самом деле, это многослойная история с очень хорошей аркой для двоих актеров, поэтому, наверное, они и согласились. Потому что есть что играть, — рассказал «Известиям» режиссер Роман Артемьев.