Карты Бланшетт: каким получился сериальный триллер Альфонсо Куарона

Но при этом то ли работает приведенный выше список регалий создателей сериала, то ли Кейт Бланшетт настолько неотразима, что при всех недостатках сериала его хочется смотреть дальше и дальше. И ведь гении операторского ремесла почти не поражают нас за редким исключением великолепными кадрами, врезающимися в память, а Куарон не создает в кадре любимых им суперэффектных экшен-сцен. Бланшетт играет ровно так же хорошо, как и везде. Как ни разбирай «Дисклеймер» на части, неясно, в какой момент все несовершенные слагаемые вдруг превращаются в повествование, которое затягивает в водоворот тривиальных событий, но производит впечатление чего-то выдающегося, неповторимого, большого кино в сериальной форме. Возможно, это совокупный талант создателей сериала, помноженных друг на друга. Или просто мы слишком по многим из них соскучились: у Куарона это первый фильм за шесть лет. Но дождаться следующих эпизодов всё же очень хочется, даже если ничего нового там не произойдет. Тогда будем не столько смотреть, сколько рассматривать, как это не раз было с произведениями выдающегося мексиканского режиссера.