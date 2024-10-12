Свет в конце: как помогают близким людей с паллиативным диагнозом

Ежегодно во вторую субботу октября отмечается Всемирный день хосписной и паллиативной помощи. Для России хосписы уже давно привычные учреждения — их более 70 по стране, кроме того, многие другие организации оказывают паллиативную помощь. Однако особенно важно в этой чувствительной сфере медицины учитывать не только потребности самих пациентов: в паллиативной помощи каждый год нуждаются около 1,3 млн человек, а еще 18 млн человек — это их близкие, друзья, коллеги, которым тоже нужна поддержка. «Дом с маяком» и другие благотворительные фонды рассказывают «Известиям», можно ли жить нормальной жизнью, если вашему близкому требуется паллиативная помощь.