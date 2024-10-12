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Минпромторг призвал ввести долю российского вина в 20% в ресторанах

Аналогичные нормы предлагается ввести для магазинов.
Источник: Аргументы и факты

Минпромторг представил законопроект, согласно которому 20% вина в меню или винных картах ресторанов и кафе было отечественного производства. Документ был размещен на сайте проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, рестораны и кафе должны будут включать в меню и винные карты не менее 20% российских вин. Это включает в себя игристые и крепленые вина, которые должны составлять пятую часть всех вин в меню.

Также законопроект предписывает аналогичные нормы для магазинов: в торговых залах ассортимент должен состоять не менее чем на 20% из вин российского производства. Изменения предполагается ввести в действие с 1 марта 2025 года.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, какую дозу красного сухого вина в день могут потреблять люди без пагубного влияния на организм. По словам кардиолога, красное сухое вино обладает антиоксидантным эффектом и улучшает доставку кислорода клеткам.