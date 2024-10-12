Комета Цзыцзиньшань-ATLAS максимально сблизится с Землей 12 октября

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Комета C /2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) в субботу окажется на минимальном от Земли расстоянии в 70 млн км, после чего появится на вечернем небе в Северном полушарии. Ее можно будет увидеть невооруженным глазом, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
«В субботу, 12 октября комета C /2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) проходит перигей. В этот день она максимально приблизится к Земле на расстояние около 70 млн км. После этого комета появится на вечернем небе всего Северного полушария нашей планеты, включая Россию и ближнее зарубежье», — сообщили в пресс-службе организации.
В планетарии назвали наилучшими условия наблюдения кометы в ближайшие 2−3 недели, начиная с 12 октября. Комету можно будет увидеть без бинокля или телескопа, так как ее блеск составит около второй звездной величины. Она будет появляться над западной частью горизонта после захода Солнца и пропадать примерно через час.
С середины сентября комета наблюдалась из Южного полушария. 27 сентября она пролетела в 58,5 млн км от Солнца.
«После перигея ожидается падение яркости до 3-й звездной величины, а к концу октября комета может быть уже и вовсе не различима невооруженным глазом. Чтобы разглядеть ее сначала понадобится бинокль, а потом и телескоп», — пояснили астрономы.
Комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS была открыта 9 января 2023 года в обсерватории Tsuchinshan. 22 февраля 2023 года она была обнаружена с помощью телескопа проекта ATLAS в Южной Африке. Астрономы охарактеризовали ее как возможную большую комету, которыми называют особо яркие и заметные с Земли объекты.