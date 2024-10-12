Комета Цзыцзиньшань-ATLAS максимально сблизится с Землей 12 октября

В планетарии назвали наилучшими условия наблюдения кометы в ближайшие 2−3 недели, начиная с 12 октября. Комету можно будет увидеть без бинокля или телескопа, так как ее блеск составит около второй звездной величины. Она будет появляться над западной частью горизонта после захода Солнца и пропадать примерно через час.