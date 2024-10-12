Космический мусор окутал черные дыры — исследование

По информации NDTV, астрономы наблюдали захватывающее космическое событие, в котором массивная черная дыра разрушает два небесных объекта, один из которых был звездой. Открытие, сделанное с помощью обсерваторий NASA, включая Chandra, NICER и Hubble, а также индийского AstroSat, дает представление о поведении звездного мусора вокруг сверхмассивных черных дыр.