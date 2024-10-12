Politicо: НАТО намерена создать новую стратегию в отношениях с РФ

Министры обороны Североатлантического альянса на следующей неделе будут пересматривать многолетнюю политику в отношении Российской Федерации, информирует издание Politico.
«Страны-участницы намерены провести дебаты внутри альянса и обсудить Основополагающий акт Россия — НАТО. Пришло время разработать новую стратегию с учётом конкретных позиций союзников», — говорится в публикации.
Собеседник издания отметил, что проект будущей стратегии в настоящее время не готов. В военные последствия предполагаемых изменений ограничат «ограниченный характер».
Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что военные НАТО вовлечены в операции Вооружённых сил Украины.