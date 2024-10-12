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Сбой в работе сервисов российских судов устранят не раньше 18 октября

Ответственность за сбои взяла на себя украинская хакерская группа.
Источник: Аргументы и факты

Технические неполадки в функционировании электронных сервисов российских судебных органов будут устранены не ранее 18 октября, как подтвердили в Судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации. Данную информацию опубликовало агентство РИА Новости.

Вечером 6 октября пользователи начали сообщать о проблемах с доступом к сайтам судов, и украинская хакерская группа BO Team заявила о своей причастности к произошедшему.

Ранее сообщалось, что официальный сайт Роскомнадзора снова доступен для пользователей и корректно загружается на мобильных устройствах. Накануне многие пользователи столкнулись с проблемами при посещении сайта.

В сентябре в работе приложения Федеральной налоговой службы также произошел масштабный технический сбой. На сайте Downdetector указывалась, проблемы с доступом к сервису испытывали пользователи из шести регионов России.