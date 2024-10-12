Продолжительность жизни людей достигла пика — ученые

По информации Global News, исследователи обнаружили сокращение темпов роста продолжительности жизни в странах с самой большой численностью долгожителей. Достижения в области медицинских технологий и генетических исследований, не говоря уже об увеличении числа людей, доживающих до 100 лет, не приводят к заметному увеличению общей продолжительности жизни.