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Что произошло в Иркутске в ночь на 12 октября 2024: последние новости

59-летний водитель иномарки скончался в аварии в Иркутском районе.

Источник: Комсомольская правда

Житель Усольского района убил женщину и спрятал тело в подполье.

Мужчина выпивал алкоголь со своей гражданской женой. В какой-то момент схватил кухонный нож и нанес множественные удары. Женщина скончалась от полученных ран.

59-летний водитель иномарки скончался в аварии в Иркутском районе.

Мужчина съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм скончался еще до приезда скорой помощи. Сейчас правоохранители проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Пилотов вертолета оштрафовали за незаконную посадку на Ольхоне.

Они приземлились на Сарайском пляже еще в августе 2024. При этом у пилотов не было медицинского заключения, которое необходимо для управления техникой. Стражи порядка составили два административных протокола.