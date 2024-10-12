Аграновский: шанс заразиться вирусом Марбург через немытые фрукты ничтожен

«Лихорадка, вызываемая вирусом Марбург, встречается в некоторых районах Африки, где водятся летучие мыши определенного вида, служащие резервуаром вируса. Первичное заражение происходит при контакте с больным животным или его выделениями. От человека к человеку вирус передается с биологическими жидкостями. Шанс передачи на поверхности импортированных фруктов исчезающе мал», — рассказал о механизме передачи вируса эксперт.