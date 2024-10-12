Аграновский: шанс заразиться вирусом Марбург через немытые фрукты ничтожен

Марбургскую лихорадку практически невозможно подхватить через немытые импортные фрукты и овощи. Шанс на передачу вируса таким способом ничтожно мал, объяснил корреспонденту aif.ru профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
«Лихорадка, вызываемая вирусом Марбург, встречается в некоторых районах Африки, где водятся летучие мыши определенного вида, служащие резервуаром вируса. Первичное заражение происходит при контакте с больным животным или его выделениями. От человека к человеку вирус передается с биологическими жидкостями. Шанс передачи на поверхности импортированных фруктов исчезающе мал», — рассказал о механизме передачи вируса эксперт.
Аграновский отметил, что случаи передачи других опасных вирусов, завезенных с фруктами, пока не регистрировались. Он подчеркнул, что на поверхности плодов и овощей вирус быстро теряет инфекционность.
По словам вирусолога, единичные случаи Марбургской лихорадки отмечаются в Европе с 1967 года. при этом распространение вируса было очень ограниченным. Источником зафиксированных случаев были инфицированные люди, приехавшие из Африки.
Как отметил Аграновский, в нынешней ситуации дополнительные меры безопасности не требуются, однако задача специалистов — следить за ее развитием.
Ранее врач-инфекционист Сергей Вознесенский выразил мнение, что через кожуру немытых бананов и других фруктов можно заразиться африканским вирусом Марбург, и порекомендовал обязательно мыть такие продукты перед едой.