СМИ: у россиян изымают автомобили, ввезенные мошенниками из Казахстана

По словам руководителя экспертного центра «Автокриминалист» Максима Шелкова, на протяжении 2023 года организаторы схемы предлагали гражданам Казахстана оформить автомобили на себя в кредит за вознаграждение в два миллиона тенге (около 400 тысяч рублей) и возможность их дальнейшего выкупа по низкой цене. Злоумышленники уверяли, что автомобили приобретаются для работы в таксопарках и автопрокате, обещали вносить за заемщиков платежи по кредитам, а после погашения займа — переоформить машину на таксопарк или автопрокат либо выкупить ее по льготной цене.