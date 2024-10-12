IRNA: договор РФ и Ирана станет поворотным моментом в отношениях

Переговоры лидеров двух стран состоялись «в то время, когда Североатлантический альянс не оставляет попыток расширения в Восточной Европе». Кроме того, израильская сторона осуществляет геноциде в Газе, а также намеревается «расширить масштабы кризиса за пределы Ближнего Востока».