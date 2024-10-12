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Вузам в РФ предложили вводить профильные предметы с 1 курса обучения

Минобрнауки предложило запустить производственную аспирантуру с 2025 года в пилотном режиме.
Источник: Аргументы и факты

Минобрнауки предложило с 2025 года в пилотном режиме запустить производственную аспирантуру. Аспиранты будут защищать проекты, которые станут применять на предприятиях. Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с aif.ru озвучил несколько мер, которые позволят усилить эффект этой инициативы.

Эксперт предложил с 1 курса обучения смещать акцент в сторону профильных дисциплин. При этом такие предметы, как история Россия, география, русский язык и цифровые дисциплины, не должны исключаться. Однако и их стоит увязывать с выбранным профилем обучения.

Также Балынин предложил перенести выбор тем дипломных работ с последнего курса на 1 курс.

«Такая практика позволит глубже и всесторонне рассматривать предмет исследования. И, соответственно, продолжение данных исследований в магистратуре и аспирантуре в увязке с акцентом на взаимодействие в процессе написания кандидатской диссертации с конкретными организациями позволят обеспечить большее количество защит кандидатских диссертаций, которые будут максимально насыщены результатами глубоких и содержательных исследований, обладающих пользой для российской экономики и обеспечения технологического лидерства Российской Федерации», — подчеркнул экономист.

Кроме того, Балынин считает целесообразным обязать аспирантов возвращать затраченные государством денежные средства в случае отсутствия защиты диссертации в установленный срок. Такая мера позволит обеспечить эффективность государственных расходов на подготовку лиц, обучающихся в аспирантуре.

«Вопрос срока — предмет отдельного обсуждения, здесь вижу два варианта: либо до окончания обучения в аспирантуре, либо в течение года после окончания обучения в аспирантуре», — заключил доцент.

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