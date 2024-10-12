Вузам в РФ предложили вводить профильные предметы с 1 курса обучения

«Такая практика позволит глубже и всесторонне рассматривать предмет исследования. И, соответственно, продолжение данных исследований в магистратуре и аспирантуре в увязке с акцентом на взаимодействие в процессе написания кандидатской диссертации с конкретными организациями позволят обеспечить большее количество защит кандидатских диссертаций, которые будут максимально насыщены результатами глубоких и содержательных исследований, обладающих пользой для российской экономики и обеспечения технологического лидерства Российской Федерации», — подчеркнул экономист.