Пленные бойцы Вооружённых сил Украины просят предоставить им гражданство Российской Федерации, заявил военный корреспондент Юрий Котенок.
Он подчеркнул, что таких украинцев «становится всё больше».
«Многие бывшие военнослужащие ВСУ отказываются быть обменянными назад, на Украину, так как их снова направляют в зону боевых действий с Россией», — написал Котенок в Telegram.
Военкор добавил, что в ЛНР и ДНР известны случаи попадания украинцев по второму разу. Он отметил, что всё меньше жителей Украины «желают выполнять преступные приказы Киева».
Ранее военкор Котенок заявил, что ВС РФ выбили Вооружённые силы Украины из двух сёл и хутора в Курской области.