Популяции диких животных в мире сократились на 73% за 50 лет

По информации ABC News, в исследовании под названием «Доклад о живой планете 2024» проводился мониторинг популяций 5495 видов диких животных: земноводных, птиц, рыб, млекопитающих и рептилий в период с 1970 по 2020 год.
Результаты исследования свидетельствуют об ухудшении «каждого показателя, который отслеживает состояние природы в глобальном масштабе».
«Результаты этого отчета вызывают тревогу».
Потребление в ЕС продолжает оставаться основным фактором глобальной утраты биоразнообразия, особенно в таких критических экосистемах, как Амазонка, которая приближается к необратимой точке невозврата.
Исследование показало, что пресноводные популяции пострадали «сильнее всего», сократившись на 85%. За ними следуют наземные популяции, которые сократились на 69%. Было обнаружено, что морские популяции сократились на 56%.
Изменение климата — еще один важный фактор потери биоразнообразия, хотя его влияние было наибольшим в Латинской Америке и Карибском бассейне. Загрязнение было основным фактором в Северной Америке, а также в Азии и Тихоокеанском регионе.
В исследовании предупреждается, что «глобальные переломные моменты» весьма вероятны, если текущие тенденции сохранятся.