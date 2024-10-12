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Популяции диких животных в мире сократились на 73% за 50 лет

Согласно новому исследованию Всемирного фонда дикой природы, средняя численность популяций диких животных в мире сократилась на 73% за 50 лет. Исследование показывает, что ближайшие годы будут «решающими для жизни на Земле», сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay.com

По информации ABC News, в исследовании под названием «Доклад о живой планете 2024» проводился мониторинг популяций 5495 видов диких животных: земноводных, птиц, рыб, млекопитающих и рептилий в период с 1970 по 2020 год.

Результаты исследования свидетельствуют об ухудшении «каждого показателя, который отслеживает состояние природы в глобальном масштабе».

«Результаты этого отчета вызывают тревогу».

заявила Анке Шульмейстер-Ольденхове, старший специалист по лесной политике в WWF.

Потребление в ЕС продолжает оставаться основным фактором глобальной утраты биоразнообразия, особенно в таких критических экосистемах, как Амазонка, которая приближается к необратимой точке невозврата.

Исследование показало, что пресноводные популяции пострадали «сильнее всего», сократившись на 85%. За ними следуют наземные популяции, которые сократились на 69%. Было обнаружено, что морские популяции сократились на 56%.

Изменение климата — еще один важный фактор потери биоразнообразия, хотя его влияние было наибольшим в Латинской Америке и Карибском бассейне. Загрязнение было основным фактором в Северной Америке, а также в Азии и Тихоокеанском регионе.

В исследовании предупреждается, что «глобальные переломные моменты» весьма вероятны, если текущие тенденции сохранятся.

экология