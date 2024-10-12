Прогноз погоды на зиму 2024 — 2025 в Ростовской области опубликовали в Гидрометцентре

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на зиму 2024 — 2025 в Ростовской области и других городах страны. В нем указаны данные о средних температурах в отопительный сезон — с октября по март. Синоптики рассказали, стоит ли ждать отклонений от среднемесячной температуры в каждом регионе России. Они также указали нормы температуры для крупных городов по месяцам.
Так, по данным Гидрометцентра, в октябре в Ростове ожидается температура выше нормы для этого месяца. По прогнозу, середина осени должен оказаться значительно теплее, чем в среднем в течение тридцати лет. А с 1991 по 2020 годы, столбики термометров в среднем показывали +10,2 градуса во второй месяц осени. Всего же выше нормы средняя месячная температура прогнозируется на юге Центрального федерального округа, в Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральным округах.
В ноябре осень отыграется за жаркий сентябрь и теплый октябрь. Если в среднем в последнем месяце осени на Дону бывает температура 3,1 градуса, то в этом году будет немного ниже нормы.
В декабре столбики термометров будут держаться близко к многолетней норме в −1,3 градуса, но чаще воздух будет прогреваться немного теплее.
Январь также ожидается около и немногим выше нормы, а она с 1991 по 2020 годы была −3 градуса.
Без сюрпризов должен пройти и февраль. В последний месяц зимы средняя температура за 30 лет составила −2,3 градуса. И снова воздух будет прогреваться около и чуть выше нормы.
Тоже самое ждет дончан и в марте. При норме средней месячной температуры в +3,1 градуса, именно столько и немного выше ожидается в первый месяц весны — 2025.
Таким образом, выбивается из среднемесячной нормы за 30 лет только октябрь — он выходит теплее, чем в среднем с 1991 по 2020 годы. Ноябрь будет незначительно прохладнее, чем показывают многолетние наблюдения. А остальные месяцы холодного периода вплоть до марта ожидаются около и немногим выше нормы.
Синоптики сделали прогноз на отопительный период в Ростове-на-Дону. Денис Демков.