Прогноз погоды на зиму 2024 — 2025 в Ростовской области опубликовали в Гидрометцентре

Так, по данным Гидрометцентра, в октябре в Ростове ожидается температура выше нормы для этого месяца. По прогнозу, середина осени должен оказаться значительно теплее, чем в среднем в течение тридцати лет. А с 1991 по 2020 годы, столбики термометров в среднем показывали +10,2 градуса во второй месяц осени. Всего же выше нормы средняя месячная температура прогнозируется на юге Центрального федерального округа, в Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральным округах.