ТАСС: заочно осуждённая экс-депутат Штейн покинула РФ через Белоруссию

Экс-депутат Людмила Штейн, осуждённая заочно по делу о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ, покинула Российскую Федерацию через Белоруссию, информирует ТАСС.
Агентство ознакомилось с приговором суда.
«Была получена оперативная информация о том, что через пункт пропуска “Каменный Лог” на автомобильном транспорте Штейн Л. П. пересекла границу РФ и выехала по заграничному паспорту», — говорится в документе.
Напомним, в Сети было обнародовано видео, на котором запечатлено, мундепутат, находясь домашним арестом, срезает браслет слежения. По данным правоохранителей, Штейн «некоторое время находилась на территории Литвы», в настоящее время её местонахождение не установлено.
Ранее сообщалось, что бывший муниципальный депутат, участница музыкального коллектива Pussy Riot Людмила Штейн заочно приговорена к лишению свободы сроком на шесть лет и 15 суток за распространение фейков о Вооружённых силах РФ.