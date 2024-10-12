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ТАСС: заочно осуждённая экс-депутат Штейн покинула РФ через Белоруссию

Штейн заочно приговорена к лишению свободы сроком на шесть лет.
Источник: Аргументы и факты

Экс-депутат Людмила Штейн, осуждённая заочно по делу о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ, покинула Российскую Федерацию через Белоруссию, информирует ТАСС.

Агентство ознакомилось с приговором суда.

«Была получена оперативная информация о том, что через пункт пропуска “Каменный Лог” на автомобильном транспорте Штейн Л. П. пересекла границу РФ и выехала по заграничному паспорту», — говорится в документе.

Напомним, в Сети было обнародовано видео, на котором запечатлено, мундепутат, находясь домашним арестом, срезает браслет слежения. По данным правоохранителей, Штейн «некоторое время находилась на территории Литвы», в настоящее время её местонахождение не установлено.

Ранее сообщалось, что бывший муниципальный депутат, участница музыкального коллектива Pussy Riot Людмила Штейн заочно приговорена к лишению свободы сроком на шесть лет и 15 суток за распространение фейков о Вооружённых силах РФ.