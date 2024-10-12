ТАСС: заочно осуждённая экс-депутат Штейн покинула РФ через Белоруссию

Напомним, в Сети было обнародовано видео, на котором запечатлено, мундепутат, находясь домашним арестом, срезает браслет слежения. По данным правоохранителей, Штейн «некоторое время находилась на территории Литвы», в настоящее время её местонахождение не установлено.