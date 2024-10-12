В Минздраве разработали проект Программы госгарантий бесплатной медпомощи

Министерство здравоохранения Российской Федерации представило проект новой программы, направленной на обеспечение бесплатного медицинского обслуживания граждан в 2025 году. Эта инициатива, по словам представителей ведомства, предполагает значительное увеличение бюджетных расходов на разнообразные медицинские услуги.
Документ доступен для ознакомления на портале нормативных правовых актов. Кроме того, документ может быть представлен на плановый период 2026—2027 годов.
Согласно проекту, планируется расширение финансирования на бесплатные медицинские услуги. Среди них профилактические осмотры, реабилитация и стационарное лечение.
Кроме того, предполагается расширение объема медицинских услуг для граждан репродуктивного возраста. Около 19 миллионов человек смогут впервые пройти полное обследование.
Частью программы станет и расширение применения ресурсов медицинских исследований, в частности для более дорогих диагностических процедур. Планируется более активное использование технологий искусственного интеллекта для поддержки принятия врачебных решений, особенно в таких областях, как маммография, рентгенография и компьютерная томография органов грудной клетки и мозга.
В проекте программы акцент сделан на усилении роли телемедицинских консультаций, чтобы жители любых регионов имели доступ к узкопрофильной помощи. Также в 2,5 раза возрастет число пациентов с гепатитом С, получающих лечение.
Предусмотрено увеличение числа процедур экстракорпорального оплодотворения до 103 329. Это на 13% больше, чем в текущем году.
Увеличатся и объемы онкологической помощи. В дневных стационарах лечение возрастет на 18%, а в круглосуточных стационарах — на 12,7%.
Ранее сообщалось о возможных изменениях в сфере трудовых отношений. Сотрудникам могут предоставить возможность добираться до места работы и обратно за счет работодателей.