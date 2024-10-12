В Минздраве разработали проект Программы госгарантий бесплатной медпомощи

Частью программы станет и расширение применения ресурсов медицинских исследований, в частности для более дорогих диагностических процедур. Планируется более активное использование технологий искусственного интеллекта для поддержки принятия врачебных решений, особенно в таких областях, как маммография, рентгенография и компьютерная томография органов грудной клетки и мозга.