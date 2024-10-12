Эксперт Баранников: мошенники крадут аккаунты, рассылая открытки в WhatsApp

Злоумышленники продолжают распространять вредоносный контент под видом безобидных ссылок через мессенджеры, заявил информационному агентству «Прайм» руководитель направления внутренней безопасности облачного провайдера Selectel Андрей Баранников.
Например, часто фиксируются атаки на мессенджер WhatsApp*, где пользователи получают сообщения с открыткой и ссылкой. Для просмотра их содержимого требуется ввести данные на фальшивом сайте Госуслуг. Получив доступ к аккаунту, мошенники могут оформить кредит на имя жертвы, совершать сделки с недвижимостью и многое другое, объяснил он.
Аналогичные атаки бывают и в Telegram: пользователи получают сообщение о предполагаемой подозрительной активности в аккаунте. Жертвам предлагают срочно перейти на фальшивый сайт для «защиты». Вводя номер телефона и код из СМС, жертва передает контроль над аккаунтом злоумышленникам. Те же, в свою очередь, могут требовать деньги у всех из списка контактов, используя поддельные голосовые и видео сообщения.
Ранее руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян заявил, что злоумышленники часто обманывают своих жертв по видеосвязи. Эксперт предупредил, что включение камеры во время разговора предоставляет мошеннику «очень много информации».
*относится к Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская.