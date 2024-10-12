Эксперт Баранников: мошенники крадут аккаунты, рассылая открытки в WhatsApp

Аналогичные атаки бывают и в Telegram: пользователи получают сообщение о предполагаемой подозрительной активности в аккаунте. Жертвам предлагают срочно перейти на фальшивый сайт для «защиты». Вводя номер телефона и код из СМС, жертва передает контроль над аккаунтом злоумышленникам. Те же, в свою очередь, могут требовать деньги у всех из списка контактов, используя поддельные голосовые и видео сообщения.