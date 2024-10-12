Магнитные бури вызвали северное сияние в некоторых уголках Земли

Период сильной солнечной активности позволил увидеть это зрелище во многих других регионах мира: фотографы делились снимками от Англии до Китая и даже Австралии, где явление, известное как Aurora Australis, или южное сияние, было запечатлено в Фиш-Крик, недалеко от Мельбурна.