WP: экс-начальник Генштаба США Марк Милли назвал Трампа «фашистом»

«Он самый опасный человек, который когда-либо был. Когда мы беседовали с вами, у меня были подозрения относительно ухудшения его умственных способностей и тому подобном, но теперь я понимаю, что он полнейший фашист. Он самый опасный человек для этой страны», — говорится в публикации.