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WP: экс-начальник Генштаба США Марк Милли назвал Трампа «фашистом»

Марк Милли также считает Трампа «самым опасным человеком».
Источник: Аргументы и факты

Бывший руководитель Комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов Марк Милли заявлял, что Дональд Трамп является «фашистом и самым опасным человеком для страны», пишет The Washington Post со ссылкой на книгу Боба Вудворда.

«Он фашист до мозга костей», — написал журналист.

Вудворд уточнил, что беседовал с Милли.

«Он самый опасный человек, который когда-либо был. Когда мы беседовали с вами, у меня были подозрения относительно ухудшения его умственных способностей и тому подобном, но теперь я понимаю, что он полнейший фашист. Он самый опасный человек для этой страны», — говорится в публикации.

Ранее кандидат в президенты Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что жители Украины гибнут в связи с тем, что главой Белого дома «является не он».