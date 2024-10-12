Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о штрафах за просрочку платежей за ЖКХ

Если задолженность сохраняется свыше 90 дней, то ставка штрафа увеличивается до 1/130 ключевой ставки ЦБ.
Источник: Аргументы и факты

Известный общественный деятель и специалист в области ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что при неоплате счетов за коммунальные услуги начисляются штрафные санкции начиная с 31-го дня задержки. Об этом пишет РИА Новости.

В соответствии с Жилищным кодексом, а точнее частью 14 статьи 155, начисление штрафов начинается с 31-го дня приостановки оплаты. Штраф составляет 1/300 от рефинансирования со стороны Центрального банка Российской Федерации за каждый день задержки.

Бондарь также отметил, что если задолженность сохраняется свыше 90 дней, то с 91-го дня ставка штрафа увеличивается до 1/130 ключевой ставки ЦБ.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин анонсировал проведение в октябре «правительственного часа», посвященного вопросам жилищно-коммунального хозяйства.