Россиян предупредили о штрафах за просрочку платежей за ЖКХ

В соответствии с Жилищным кодексом, а точнее частью 14 статьи 155, начисление штрафов начинается с 31-го дня приостановки оплаты. Штраф составляет 1/300 от рефинансирования со стороны Центрального банка Российской Федерации за каждый день задержки.