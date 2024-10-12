Американский певец R. Kelly домогался до своей девятилетней дочери

Музыкант из Соединённых Штатов R. Kelly (настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли), получивший 30 лет тюрьмы за торговлю людьми, домогался до своей дочери, когда девочке было девять лет.
Об этом дочь певца Буку Аби заявила в документальном фильме под названием «Карма: путешествие дочери». Она призналась, что в то время боялась рассказать о действиях отца даже своей матери.
«Долгое время я даже не хотела верить, что это произошло. Я не думала, что он мог сделать что-то подобное со мной, даже если он был плохим человеком», — сказала она.
По данным журналистов, адвокат артиста Дженнифер Бонджин назвала обвинения Буку Аби «недостоверными».
Напомним, R. Kelly получил широкую известность как исполнитель песни «I Believe I Can Fly».