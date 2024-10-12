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Суд рассмотрит жалобу Макаревича на второй штраф за отсутствие маркировки

Срок рассмотрения жалобы еще не определен.

Источник: РИА "Новости"

Московский городской суд намерен оценить правомерность второго штрафа, наложенного на музыканта Андрея Макаревича* за неимение необходимой маркировки иноагента в его публикациях. Об этом сообщили РИА Новости в инстанции.

«Зарегистрирована жалоба Макаревича А. В. по делу об административном правонарушении», — заявили в суде.

Срок рассмотрения жалобы еще не определен. В мае текущего года Макаревичу был выписан штраф в размере 30 тысяч рублей согласно части 4 статьи 19.34 КоАП РФ за невыполнение требований российского законодательства о маркировке материалов в Telegram.

До этого музыкант был оштрафован на 35 тысяч рублей за такое же нарушение, и апелляционный суд впоследствии подтвердил это решение.

Ранее сообщалось, что в Басманный суд Москвы поступила кассационная жалоба от блогера Максима Каца*, который заявил о несогласии с приговором по уголовному делу о распространении фейков о российской армии.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.