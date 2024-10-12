Гинцбург: первыми испытать вакцину от рака смогут пациенты с меланомой

«Сейчас работаем с меланомой, потому что с меланомой просто технически легче работать. Она поверхностная, все видно, но будут и другие. Казанский институт фундаментальной медицины и биологии проводит исследования на других моделях, в частности на мелкоклеточном раке легких, от которого в мире умирает порядка 1,2−1,3 млн человек. Это один из самых распространенных злокачественных раков», — сообщил он, отвечая на вопрос о том, пациенты с какими видами злокачественных новообразований могут испытать вакцину первыми.