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Дотком: Украина уже проиграла РФ, но СМИ будут молчать до выборов в США

Иначе демократы «будут выглядеть полными идиотами».
Источник: Аргументы и факты

Создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (настоящее имя — Ким Шмитц) заявил, что Киев уже проиграл в украинском конфликте), при этом мировые средства массовой информации молчат об этом до подведения итогов президентских выборов в Соединённых Штатах.

«СМИ не могут говорить об этом до выборов в США, иначе демократы будут выглядеть полными идиотами. Не говоря уже о НАТО, ЕС и всех, кто давал Украине миллиарды с “непоколебимой поддержкой” и “столько, сколько требуется”», — написал он в соцсети X*.

Выборы президента Соединённых Штатов состоятся 5 ноября текущего года. Кандидатами являются республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

Ранее Дотком заявил, что режим украинского главы Владимира Зеленского ожидает скорый крах.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.