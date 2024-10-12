Гражданин Сербии переехал в Херсонскую область и устроился в администрацию

Гражданин Сербии Драган Милошевич поделился своим опытом переезда в поселок Каланчак, расположенный в Херсонской области. Он устроился на работу в местное управление, где занимается хозяйственными вопросами.
Милошевич рассказал, что до начала специальной военной операции жил в этом городе, куда переехал из Сербии к своей жене, с которой познакомился в Сети. По его словам, на Украине он неоднократно сталкивался с проявлениями национализма.
«Это было еще в 2012 году, приехал в Херсон. Я ездил постоянно в 2012, 2013 году Сербия — Украина и оформлял документы. И бывало так, когда я приезжал во Львов, а там с моим ломаным сербско-русским языком даже не хотели в магазине меня обслуживать», — цитирует его РИА Новости.
Спустя время, в 2022 году, они с женой перебрались в Каланчак. Когда городе начала формироваться новая администрация, он сразу подал заявку на работу. В настоящее время он работает в администрации и отвечает за хозяйственную часть.
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