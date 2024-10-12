Гражданин Сербии переехал в Херсонскую область и устроился в администрацию

«Это было еще в 2012 году, приехал в Херсон. Я ездил постоянно в 2012, 2013 году Сербия — Украина и оформлял документы. И бывало так, когда я приезжал во Львов, а там с моим ломаным сербско-русским языком даже не хотели в магазине меня обслуживать», — цитирует его РИА Новости.