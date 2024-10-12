Новый футбольный манеж появится в Хабаровске в этом году

Для воспитания качественных футболистов нужны круглогодичные тренировки на футбольном поле: причем как летом, так и зимой. Единственная возможность регулярно тренироваться на газоне при суровом дальневосточном климате это занятия в манеже. Именно с такой целью Академия «Искра» строит в Хабаровске уже второй футбольный манеж — на радость футболистам всего города, сообщает ИА AmurMedia.
Новый спортивный объект начали строить еще в начале года. А завершат строительство до конца осени. Уже в ноябре в манеже планируют провести первые тренировки.
— У нас занимается уже более 800 воспитанников — пришло время расширяться, — говорит Алексей Попов, директор Академии «Искра». — Если в летнее время тренировки и турниры мы проводим на полях нашего стадиона, то к зиме мы решили дать футболистам также побольше места, чтобы тренерский штаб спланировал все необходимые тренировки и турниры ДФО.
— Помимо футбольного поля мы разместим внутри трибуны для просмотра матчей и тренировок, — резюмирует Алексей Попов. — Размеры самого манежа составят 30 на 40 метров. Высота спортивного сооружения — 17 метров. Объект строится полностью за средства Академии.
Кроме футбольного манежа на территории организации появились и другие спортивные объекты: например, баскетбольная площадка. В ближайших планах Академии строительство ещё нескольких спортивных сооружений.
Всё это план по созданию в Хабаровске самой современной футбольной инфраструктуры на всём Дальнем Востоке. В Первом микрорайоне уже воздвигнуты Академией стадион, крытый манеж, два спортивных административных комплекса, а также открытые поля на Набережной.