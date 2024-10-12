Новый футбольный манеж появится в Хабаровске в этом году

— У нас занимается уже более 800 воспитанников — пришло время расширяться, — говорит Алексей Попов, директор Академии «Искра». — Если в летнее время тренировки и турниры мы проводим на полях нашего стадиона, то к зиме мы решили дать футболистам также побольше места, чтобы тренерский штаб спланировал все необходимые тренировки и турниры ДФО.