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Гинцбург: первыми испытать вакцину от рака смогут пациенты с меланомой

Процесс изучения вакцины будет отличаться от обычных методов.
Источник: Аргументы и факты

Первые пациенты, которые могут стать участниками клинических испытаний новой вакцины против рака, вероятно, будут иметь меланому или мелкоклеточный рак легких. Об этом рассказал директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

«Сейчас работаем с меланомой, потому что с меланомой просто технически легче работать. Она поверхностная, все видно, но будут и другие», — сказал ученый.

Он добавил, что Казанский институт фундаментальной медицины и биологии проводит исследования и на других моделях, таких как мелкоклеточный рак легких, который ежегодно уносит жизни порядка 1,2−1,3 миллиона человек по всему миру.

Процесс изучения вакцины будет отличаться от обычных методов, сказал Гинцбург. По его словам, продукт предназначен для индивидуального применения, и будет использоваться в соответствии с новым документом, в котором прописан другой порядок исследования.

Ранее о завершении доклинических исследований российской вакцины от рака сообщил академик РАН, главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Набор добровольцев для участия в дальнейших испытаниях вакцины начнется после того, как Минздрав РФ выдаст разрешение.