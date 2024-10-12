Гинцбург: первыми испытать вакцину от рака смогут пациенты с меланомой

Первые пациенты, которые могут стать участниками клинических испытаний новой вакцины против рака, вероятно, будут иметь меланому или мелкоклеточный рак легких. Об этом рассказал директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.
«Сейчас работаем с меланомой, потому что с меланомой просто технически легче работать. Она поверхностная, все видно, но будут и другие», — сказал ученый.
Он добавил, что Казанский институт фундаментальной медицины и биологии проводит исследования и на других моделях, таких как мелкоклеточный рак легких, который ежегодно уносит жизни порядка 1,2−1,3 миллиона человек по всему миру.
Процесс изучения вакцины будет отличаться от обычных методов, сказал Гинцбург. По его словам, продукт предназначен для индивидуального применения, и будет использоваться в соответствии с новым документом, в котором прописан другой порядок исследования.
Ранее о завершении доклинических исследований российской вакцины от рака сообщил академик РАН, главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Набор добровольцев для участия в дальнейших испытаниях вакцины начнется после того, как Минздрав РФ выдаст разрешение.