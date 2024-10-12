Гинцбург: первыми испытать вакцину от рака смогут пациенты с меланомой

Первые пациенты, которые могут стать участниками клинических испытаний новой вакцины против рака, вероятно, будут иметь меланому или мелкоклеточный рак легких. Об этом рассказал директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.