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Сийярто назвал «не лучшим стартом» критику Харрис в адрес Орбана

Харрис назвала Орбана, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына «диктаторами» и «автократами».
Источник: Аргументы и факты

Венгерский министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что высказывание кандидата в президенты Соединённых Штатов Камалы о Викторе Орбане являются «не лучшим стартом».

«Определённо, это не лучший старт», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Напомним, в эфире CBS News, ведущий сказал о том, что бывший американский лидер Дональд Трамп «любит рассказывать о тесных отношениях» с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Харрис назвала Орбана, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына «диктаторами» и «автократами». Кроме того, она заявила, что их «можно описать словом убийцы».

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что оскорбительные высказывания Харрис в отношении российского лидера Владимир Путина говорят о состоянии её мозга.