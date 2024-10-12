«Я больше люблю темненьких»: сомелье из Иркутска раскрыл правду о съемках популярного реалити-шоу о любви

Обрести в одном человеке настоящую любовь, единомышленника и друга мечтает каждый, но не всем это удается. Ради обретения второй половинки люди флиртуют на улице, ставят лайки в соцсетях или создают анкеты на сайтах знакомств. 37-летний Павел Кетров из Иркутска в лучших традициях мелодрам красив и умен, но одинок. Сибиряку все никак не удается найти «ту самую», и он решил отправиться навстречу судьбе в реалити-шоу «Дом отдыха Ягодка» на федеральном телеканале. Павел рассказал корреспонденту КП-Иркутск, как на самом деле проходили съемки, а также, какая она — его идеальная спутница.
Павел по профессии сомелье (дегустатор вина — Прим. ред.) и по долгу службы, часто бывает в командировках. Стажировки в Италии, Франции, Германии, посещение зарубежных виноградников, обучение персонала ресторанов — мужчину постоянно окружают разные красавицы, но серьезных отношений ни с кем из них тот так и не построил.
— Из-за активного образа жизни я часто можно сказать нахожусь в дороге. Поэтому очень тяжело найти человека, который бы смог разделить мою работу и образ жизни, — поделился Павел Кетров.
К слову, заявку на участие в шоу сибиряк не подавал, редакторы сами с ним связались и рассказали о проекте. Мужчина согласился и прошел отбор — из 300 претендентов к съемкам приступили только 23. Павел оказался в их числе.
— Это, на самом деле, реалити-шоу! У нас забрали телефоны, чтобы мы не сняли или рассказали до премьеры ничего лишнего. Нам никто не объяснял, как себя вести. Во время знакомства с другими участниками я подумал, что вылечу с первой серии, но мне помогло то, что я был открытым и искренним. Не строил подставы и не участвовал в сговоре, — рассказывает Павел. — Редакторы даже назвали меня душой проекта! Я всегда радовался испытаниям и свиданиям, потому что все было на высшем уровне!
Привыкнуть к большому количеству камер и постоянной съемке было сложно. А спустя время участники наоборот переставали их замечать. По словам Павла, проект дал ему самое важное — понимание, как строить отношения. С большим восторгом сомелье отзывается и о месте проведения съемок. Им стал большой особняк со своим озером, лодками и бассейном в подмосковной Барвихе.
— У меня были самые богатые свидания! Мне снимали яхты и кабриолеты, рестораны с мастер-классами. Между собой мы шутили, что я купил абонемент на самые красивые свидания.
Особенность проекта в том, что в выборе спутника или спутницы взрослым помогают их дети. У Павла есть 7-летняя дочь, но в силу возраста она не могла принять участие, поэтому с ним отправился крестный сын Лев. Для знакомых и родственников сибиряк улетел не на съемки, а в долгую командировку.
— Это был большой секрет для всех. Но сейчас, после выхода первой серии начали звонить со всех уголков России и Иркутской области. Друзья сказали, что я не перестаю их удивлять! Всем очень понравилось шоу!
Мужчина с уверенностью заявляет, что ради своей избранницы сможет свернуть горы и ничего не пожалеет. Но найти идеальную спутницу, пока не удалось. Возможно проект все изменит.
— Я больше люблю темненьких. В возрасте от 30 до 40 лет. Вот чтобы она тоже любила путешествовать и активный образ жизни. Были свои увлечения и разделяла мои командировки. Я никому никогда не изменял, открытый и порядочный человек. Можно сказать идеальный жених, — смеется Павел Кетров.
Также сибиряк не против, если его будущая спутница уже будет мамой. Он уверен, что сможет найти с ребенком общий язык.