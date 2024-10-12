«Я больше люблю темненьких»: сомелье из Иркутска раскрыл правду о съемках популярного реалити-шоу о любви

— Это, на самом деле, реалити-шоу! У нас забрали телефоны, чтобы мы не сняли или рассказали до премьеры ничего лишнего. Нам никто не объяснял, как себя вести. Во время знакомства с другими участниками я подумал, что вылечу с первой серии, но мне помогло то, что я был открытым и искренним. Не строил подставы и не участвовал в сговоре, — рассказывает Павел. — Редакторы даже назвали меня душой проекта! Я всегда радовался испытаниям и свиданиям, потому что все было на высшем уровне!