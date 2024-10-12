Эксперты назвали стоимость туров на Байкал в Новый год

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется новогодний отдых на Байкале и когда лучше покупать путевки, сообщает АТОР.
Спрос на новогодние туры на Байкал за год вырос примерно на десять процентов, при этом бронирование идет более быстрыми темпами. К началу декабря в популярных отелях все места будут раскуплены, прогнозируют участники рынка.
Путешественники предпочитают лететь к знаменитому озеру через Иркутск, а не Бурятию, говорят туроператоры. Рейсов в Улан-Удэ меньше, и билеты в Иркутск чаще дешевле, пояснили в компании «Алеан».
Еще один аргумент — самый красивый лед образуется вдоль западного берега — от острова Ольхон до поселка Листвянка в Иркутской области. Пик его прозрачности — с начала февраля до середины марта, и это еще один высокий сезон для поездок.
За год путевки подорожали примерно на 20 процентов, отмечают участники рынка. Отели и транспортные компании увеличили стоимость, поскольку на озеро едут не только россияне — растет турпоток из Китая, рассказали в «Русском экспрессе».
Раннее бронирование — реальная возможность сэкономить до пяти процентов цены. Тогда экскурсионный тур на четыре дня может стоить от 58 тысяч рублей на двоих.