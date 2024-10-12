Из-за метели закрыто движение по трассе Р-254 «Иртыш» на Южном Урале

Временное ограничение движения действует для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных или негабаритных грузов по специальным разрешениям.
Решение принято министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в связи с неблагоприятными метеоусловиями — идет сильный снегопад, наблюдаются метели, гололед, снежные заносы.
Ограничение введено до 10 часов ориентировочно 12 октября на участке с 55 + 450 км и 465 + 331 км трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск.
Сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме, ориентированы на оказание помощи водителям.