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Из-за метели закрыто движение по трассе Р-254 «Иртыш» на Южном Урале

Из-за метели закрыто движение по трассе Р-254 «Иртыш» на Южном Урале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Олбани: +11° 3 м/с 71% 750 мм рт. ст. +9°

Временное ограничение движения действует для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных или негабаритных грузов по специальным разрешениям.

Решение принято министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в связи с неблагоприятными метеоусловиями — идет сильный снегопад, наблюдаются метели, гололед, снежные заносы.

Ограничение введено до 10 часов ориентировочно 12 октября на участке с 55 + 450 км и 465 + 331 км трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск.

Сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме, ориентированы на оказание помощи водителям.