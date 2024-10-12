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Зальет капитально: новый прогноз на ближайшие дни во Владивостоке — чего ждать

Синоптики поделились неутешительным прогнозом.

Сейчас в Олбани: +12° 4 м/с 67% 749 мм рт. ст. +9°
Источник: Freepik

Новый прогноз на середину октября дали синоптики для Владивостока. Приморцев ожидает не только ливень, но и еще неприятный погодный сюрприз, передает метеорологический портал Gismeteo (18+).

В понедельник, 14 октября, в столице ДФО начнется дождь, который сохранится вплоть до вторника, 15 октября.

Кроме осадков, на столицу ДФО обрушится и ветер. Порывы его будут достигать 16 метров в секунду, что по шкале Бофорта приравнивается к крепкому ветру, который может даже ломать ветки деревьев.

Температура воздуха ожидается днем до +18 градусов, а ночью +12.